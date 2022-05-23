MEB’in arama kurtarma birimi afetlere hazırlanıyor

Çorum AKUB Takım Lideri Umut Balaban, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2021 yılını “Afet Eğitim Yılı” olarak ilan etmesinin ardından her ilde 25 personelden oluşan, afet ve acil durumlarda görev alacak arama ve kurtarma birimleri kurulduğunu bildirdi.

Çorum’da da 25 asil, 5 yedek üyesi olan ekip kurulduğunu belirten Balaban, ekibin gelişimi açısından eğitimlere ağırlık verildiğini aktardı.

Bu kapsamda AFAD ile işbirliği yaptıklarını aktaran Umut Balaban, “AFAD görevlileri ile birlikte sorunsuz bir eğitim gerçekleştirdik. Çorum ekibinin kurulması ve eğitimlerine devam etmesinde emeği geçen Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi’ye, Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Kodek’e ve sürekli yanımızda olan İl AFAD Müdürü Elvan Kaya ve ekibine teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

