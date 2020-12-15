“MEB’in 202 bütçesi, eğitimin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak”

Çorum Eğitim Sen Mali Sekreteri İsmail Eren, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2021 bütçesinin pandemi koşullarında eğitimin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

MEB’e ayrılan bütçe rakamlarına bakıldığında, bir önceki yıla kıyasla oransal olarak artış olmadığını, tersine azalma olduğunun dikkati çektiğini kaydeden Eren, “Her fırsatta eğitime en çok payı kendilerinin ayırdığını iddia eden AKP hükümetleri döneminde, eğitim bütçesinin milli gelire oranı OECD ortalaması olan yüzde 6’nın hala çok altındadır. Geçtiğimiz 18 yıl içinde MEB bütçesinin milli gelire oranı çok az artmış olmasına rağmen, belirlenen rakamlar ihtiyacın çok altında kalmış ve eğitim harcamalarının esas yükü, büyük ölçüde velilerin sırtına yüklenmiştir” dedi.

MEB bütçesinin milli gelire oranı en az iki kat arttırılması ve başlangıç olarak OECD ortalamasına (%6) çıkarılması gerektiğini belirten Eren, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması uygulamasına derhal son verilmeli, eğitime yeterli bütçe, okullara ihtiyacı kadar ödenek ayrılmalıdır.

Eğitim kurumlarının bütün ihtiyaçları salgın koşullarına göre yeniden güncellenmeli, bu ihtiyaçlar için ek bütçe oluşturulmalı, bütün okullara ihtiyacı kadar ödenek ayrılmalıdır.

Eğitim ve bilim emekçilerinin satın alma gücünde ve ücretlerinde yaşanan kaybın giderilmesi için ek zam yapılmalıdır.

2021 yılında aile ve çocuk yardımı başta olmak üzere, sosyal yardımlar sembolik olarak belirlenmekten çıkarılmalı, ihtiyaç kadar artış yapılmalıdır.

Öğretmen, akademik personel, memur ve yardımcı hizmetli açıkları kapatılmalıdır.” (Haber Merkezi)