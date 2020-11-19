“MEB uzaktan eğitimde aynı hataları tekrar etmemelidir”

Bozkurt yaptığı açıklamada; “Vaka sayılarındaki artışın sadece bir gerekçesi olan yüz yüz eğitim sürecinde tüm uyarılara rağmen hükümet tarafından gerekli tedbirler alınamamış, personel ihtiyaçları, temizlik malzemesi temini gibi pandemi açısından olmazsa olmaz ihtiyaçlar Bakanlıkça karşılanmadığı gibi başlangıçta söylenen öğrencilere ücretsiz maske dağıtılması da hayal olmuştur” dedi. Bozkurt, “vurdumduymazlığın” ve “tedbirsizliklerin”, öğrenci ve öğretmen ailelerinin, covid-19’a yakalanmalarına yol açtığını ifade etti. Eğitimin de sağlık kadar önemli olduğunu söyleyen Bozkurt, bunun için sağlıklı koşulların olması gerektiğini söyledi.

“BAKANLIĞI AYNI HATALARI YAPMAMASI İÇİN UYARIYORUZ”

31 Ağustos’ta başlayan sürecin iyi yönetilmediğini söyleyen Bozkurt, “Yapılan yanlışlıklar ve çözüm önerileri noktasında hazırladığımız raporları Bakanlığa ulaştırdığımız halde sonuçsuz kalmıştır” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğini dile getiren Bozkurt, “Öncelikle tüm öğrencilerin uzaktan eğitimin temel aracı olan bilgisayar/tablet gibi cihazları karşılanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bozkurt, açıklamasını, “Eğitim-İş olarak Bakanlığı bir kez daha uyarıyoruz; pandemi sürecinin sorumlusu öğretmen ya da öğrenciler değildir. Dünyayı sarsan pandemi sürecinde eğitimdeki sorunların aşılması tüm paydaşların ele ele vermesi ile mümkün olacaktır. Bunun için tüm çocuklarımıza eşit eğitim odaklı bir yaklaşım ve uygulama bekliyoruz” diyerek noktaladı.

(Haber Merkezi)