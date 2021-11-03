MEB Özel Eğitim Genel Müdürü okulları inceledi

Çorum BİLSEM tarafından organize edilen Sosyal Bilimler Ulusal Çocuk Kongresi’nin açılışına katılan MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Gül, Anitta Otel’deki açılışın ardından ilimiz merkezinde bulunan bazı okulları ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü idarecilerinin de eşlik ettiği Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Gül sırasıyla Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu, Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu, Şirinler Özel Eğitim Anaokulu, Bilim ve Sanat Merkezi ile Prof. Dr. Hareddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret ettiği okullarda öğretmen ve öğrencilerle biraraya gelen Genel Müdür Mehmet Nezir Gül ile Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, öğrencilerin çeşitli etkinliklerine de eşlik etti.

(Volkan SINAYUÇ)

