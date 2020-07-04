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MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışma takviminin, 81 ile gönderilen genelgeyle duyurdu. Genelgeye göre, birinci dönem 31 Ağustos 2020 pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2021 cuma günü sona erecek.

Güncel 04.07.2020, 01:17 04.07.2020, 01:29
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MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığından yayımlanan genelgede, “2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitim yapılamadan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV (İlkokul, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlanmış olup resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 ders yılı, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik Bakanlığımızca hazırlanan ‘Eğitim Programı' ile başlayacaktır. Bu bağlamda Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür” denildi.

Genelgede, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı, birinci dönemin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı ve 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği belirtildi.

“Eğitim Programı” 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak

“Bu kapsamda öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin “Eğitim Programı”, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar devam edecektir” denilen genelgede şunlar kaydedildi:

“Öğrencilerin eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına yönelik olarak Bakanlığımızca hazırlanan ve sarmal yapıdaki konu ve kazanımlardan oluşan “Eğitim Programı” ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacaktır. Program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacaktır. Ayrıca söz konusu eğitimler, Eğitim Bilişim Ağındaki (EBA) içeriklerle de desteklenecektir. Öğrencilere, eksik konu ve kazanımlarının giderilmesi amacıyla; Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA TV (İlkokul, Ortaokul, Lise) ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecektir. Öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik olarak uygulanacak Eğitim Programı, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri yeni eğitim kurumu ve sınıflarında yapılacaktır.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-04Eylül 2020 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecektir.”

Birinci dönem ara tatili: 16 Kasım'da

Birinci dönem ara tatilin 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacağı ve 20 Kasım 2020 Cuma günü sona ereceği belirtilen genelgede, “Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecektir İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecektir. İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecektir.

Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi” örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacaktır” denildi.

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