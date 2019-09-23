MEB, açıkta kalan öğrencilerin yerleştirilmesi için talimat verdi

Bakan Ziya Selçuk imzalı talimatta imam hatiplere yerleştirilmek istemeyen öğrenciler “değişik sebepler” olarak tanımlandı.

Resmi yazıda, “Bu süreçte, bir örgün ortaöğretim kurumunda öğrenim görmek üzere tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmalarına rağmen herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerden örgün ortaöğretime devam etmek isteyenlerin başvuruları 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde alınmış ve 6 Eylül 2019 tarihine kadar da, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu ekranında görünen boş kontenjanı bulunan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmiştir. Buna rağmen değişik sebeplere bağlı olarak hâlâ bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler bulunmaktadır” denildi.

AÇIKTA KALANLAR MESLEK LİSELERİNE YÖNLENDİRİLİYOR

Çorum’da da yüzlerce öğrencinin mağdur olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kararıyla birlikte, puanı Anadolu Liselerine girmeye yetmeyen ve yüzden açıkta kalan öğrenciler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince meslek liselerine yerleştirilecek.

2020 YERLEŞTİRME PLANI ŞİMDİDEN YAPILACAK

MEB ayrıca, yaşanan kaosun ardından 2020 için yerleştirme planlamasına şimdiden başladı. Bakanlık, bütün il ve ilçe il milli eğitim müdürlüklerini resmi yazı ile uyararak, boş kontenjan planlaması istedi

Bazı okullarda ikili öğretime geçen, bazılarında sınıf mevcudunu artıran ve bazılarında da depoları bile sınıfa döndürerek kontenjan artıran MEB, “yerleştirme taleplerinin karşılanabilmesi” için merkezi sınav puanı ile öğrenci almayan okulların boş kalan kontenjanlarına “kayıt alanı”, “komşu kayıt alanı”, “diğer kayıt alanı” sıralaması ile yerleştirme yapılmasını istedi. Yerleştirmelerde yaşanan plansızlığın ardından MEB, LGS 2020 için çalışmalara şimdiden başladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in başkanlığında “LGS 2020 Yerleştirme Çalışmaları” başlıklı toplantı düzenlendi.

(Elvan Yılmaz)