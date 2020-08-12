Son Dakika

MEB: '2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır'

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların eğitim ve öğretime açılış tarihiyle ilgili, “Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklamasında bulundu.

Güncel 12.08.2020, 09:43
224
MEB: '2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır'

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

#Milli Eğitim Bakanlığı
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
31°
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 12 Ağustos 2020
İmsak 04:04
Güneş 05:41
Öğle 12:50
İkindi 16:40
Akşam 19:50
Yatsı 21:20

Gelişmelerden Haberdar Olun

@