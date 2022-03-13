Mazot ve gübre ödemeleri başladı

Mazot, gübre ve yem bitkileri destekleri ödemesinin üç ayrı zaman diliminde, diğer ödemelerin ise başladığını kaydeden Sarı, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ile 2 olanların 8 Mart'ta, 4 ve 6 olanların 11 Mart'ta ödemelerini aldığını belirterek, T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanların ise 18 Mart 2022 saat 18'den sonra hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Tarım Müdürü Sarı, “İlimizde 61 bin 471 dekar alan için 102 milyon 216 bin lira mazot ve gübre desteği ödemesi ve 62.974 dekar alan için 4 milyon 611 bin 058 TL yem bitkileri desteği ödemesi yapılacak. Çiftçilerimiz üretime devam ettikçe dün olduğu gibi bugün ve yarın da üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Çorum üreticisine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

