İYİ Parti’nin hafta sonu yapılan olağan genel kurulunda güven tazeleyen Özsaçmaçı, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Son yıllarda yolsuzluğa, hırsızlığa, yağma düzenine karşı İYİ Parti, şerefle yaşamanın, kimsenin elini eteğini öpmemenin sırrını öğretti bize. Şer odaklarının gittiği yol, karganın kılavuzluk ettiği yoldur.

Demokratik yöntemlerle siyasi mücadeleyi sürdüreceğiz ve başaracağız. Son dönemlerde algılarla oynanıyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Millet, çamur atanlara asla itibar etmez.

Anayasaya göre bir zamanlar bu ülkede kuvvetler ayrılığı vardı. Bugün gelinen noktada TBMM yok sayılmaya çalışılıyor. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla Meclis devre dışı bırakılmak isteniyor.

Türkiye’de 750 bin insan çiftçiliği bıraktı. Esnaf, dükkânının kepengini kapatıyor. Basit sorunları bile çözmekten acil olan bir iktidarla karşı karşıyayız.

Çorum’un sorunlarını gündeme taşıyoruz, ‘neden yatırımlar gelmiyor, havalimanı ve tren yolu neden yok, polis okulu neden yok’ diye soruyoruz. ‘Siz işinize bakın, siz misafirsiniz’ diyorlar.

Halkımız korkmasın, sinmesin. Sizlerin önünde durup bu korku imparatorluğunun çarkını kıracağız. Mazlumun hakkını alacağız. Ahdettik, sözümüz var; Çorum iyi olacak, Türkiye iyi olacak.” (Haber Merkezi)