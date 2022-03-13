Mazeret üretmeye çalışmayın, “havalimanı” Çorum’un hakkı!

Zaten, iniş ve kalkışlarda kılpayı geçen jetler nedeniyle yaşanan riskler sık sık dile getiriliyor.

Çorum Havalimanı inşaatının, 1990’ların sonlarına doğru % 24.37 fiziki gerçekleşme noktasında yarıda bırakılması ve daha sonra da (2002 yılında) yatırım programından çıkarılması üzerine, Merzifon Askeri Havaalanı’nın sivil uçuşlara açılması, “kısa vadeli çözüm” olarak, Amasyalılardan, Merzifonlulardan da önce Çorumlular tarafından gündeme getirilmiş, bu doğrultuda büyük çabalar harcanmıştı.

Çorumlular, orta vadede kendi havalimanlarının yapımından vazgeçmemişlerdi, ama bir de baktılar ki, bilmeden kendi ayaklarına sıkmışlar; “Merzifon varken Çorum’a havalimanı yapmaya gerek yok!” duvarı örülmüş karşılarına. Aynı siyasiler, bittiği anda kilit vurulacak, işletilme şansı “sıfır” olan yerlere milyarlık havalimanları yapmakta hiç sakınca görmediler ama…

Karar vericilere her vesileyle haykırıyorum: Allah’tan korkun! Çorumluların vebalini, günahını alıyorsunuz! Hakkını yiyorsunuz!...

Tekrar kısaca özetleyeyim:

Çorum, yüz yılı aşkın süredir demiryolu bekliyor. 1980’li yıllarda Ankara ile Samsun’u Çorum üzerinden bağlayacak demiryolu hattının etüt-projesi hazırlanmış, hatta inşaatı 1990’lı yıllarda, sembolik bir ödenekle de olsa devletin yatırım programına girmişti. Sonradan programdan çıkarıldı. Şimdi, Ankara-Çorum-Samsun YHT projesi üzerinde çalışmalar devam ediyor, ama kaplumbağa hızıyla…Bu tempoda, Cumhuriyet’in 110. yılına mı yetişir, yoksa 120. yılına mı, kestirmek zor.

Orta Anadolu bozkırında dişiyle-tırnağıyla bir “sanayi vahası” yaratmış olan Çorumlular, TÜİK verilerine göre 2021 yılında 2 milyar 636 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı başardılar. Altın işleme ve makina imalat sektörlerinde dünya markaları arasında yerlerini aldılar. Ulaşım altyapısı tamamlandığında Çorum, Anadolu’nun büyük sanayi kentleri ve ihracat şampiyonları arasına adını yazdırabilecek potansiyele sahip.

Merzifon’da bir şeye daha tanık oldum; yeni yapımına başlanan terminal de çok yetersiz. Yani dağ fare doğuruyor.

Hiç kimse, Merzifon’un bölgenin havalimanı olacağı hayaline kapılmasın. Bölgenin sanayi merkezi Çorum, hava ulaşımının da merkezi olmak durumundadır. Bu, eşyanın tabiatı gereğidir. Bölgeye “asla verimli çalışma şansı olmayan” havalimanları yapılmışsa da, bu milli servet kaybının günahı Çorumluların değildir.

Yağma yok! Çorumlular olarak hakkımızı istiyoruz; istemeye devam edeceğiz. Ve mazerete de karnımız tok!

