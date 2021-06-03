Mayıs’ta fiyatı en çok artan ürün havuç oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında yıllık yüzde 16,59, aylık yüzde 0,89 arttı. Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduğu bölgemizde ise tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 17,96 aylık ise yüzde 1,18 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs 2021 değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için bir basın bülteni hazırladı. Bu basın bültenine göre; Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre değişim oranı ülke genelinde %0,89, bölgede %1,18 olarak gerçekleşti. Mayıs 2021’de bölgede TÜFE bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,52 bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) °/»17,96 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,46 oranında artış gerçekleşti. Ülke geneli için aynı dönemde TÜFE bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve 12 aylık ortalamalara göre %14,13 arttı.

TÜFE'de Mayıs 2021 döneminde ana harcama gruplarına bakıldığında, bölgede aylık bazda en yüksek artış %4,45 ile "Çeşitli Mal ve Hizmetler" grubunda olurken, bunu % 2,32 ile “Ulaştırma”, %1,12 ile “Lokanta ve Oteller” ve %0,95 “Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar” grubu izledi. Aylık bazda azalış gösteren tek grup ise yüzde 1,06 ile “Eğlence ve Kültür" oldu.

Çorum’un yer aldığı TR 83 bölgesinde Mayıs ayında fiyatı en çok artan ürünler; Havuç (%52,82), Patates (%52,51) ve Şehirlerarası Otobüs Ücreti (%33,08) olurken, fiyatı en çok azalan ürünler; Sivri Biber (%49,59), Taze Fasulye (%35,21) ve Sarımsak (%24,71) oldu.

Mayıs ayında endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

