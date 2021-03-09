Mavral Sokak’ta silahlı ve bıçaklı kavga

Olay, Ulukavak Mahallesi Mavral 22. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, iki gurup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kavga nedeniyle bazı iş yerlerinin camında hasar oluştu. İlk belirlemelere göre silah ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga sırasında darp sonucu yaralananların olduğu belirtildi. Polis kavgaya karışan iki guruptan bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

