Flaş HaberKorona Çorum FK’ya da sıçradı
Mavinin Çocukları Engelsiz Öğreniyor Projesi’ne onay
Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne sunduğu ‘’Mavinin Çocukları Engelsiz Öğreniyor’’ isimli proje onaylandı.
Güncel 11.10.2020, 21:48
2007
Onaylanan projenin protokolünü Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak ve Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen imzalandı. Proje kapsamında; otizmli çocukların ve ailelerinin psikolojik, fiziksel ve sosyal olarak gelişimlerine katkı sunulması amaçlanırken, proje ile dernekte çocukların eğitim alırken ebeveynlerinin de çeşitli etkinliklerle rehabilite olması ve hayat standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca yapılacak eğitim ve etkinliklerle toplumda farkındalık oluşturulması ve engelin hiçbir zaman engel olmadığının bilincine varılması, toplumda engelli bireylere bakış açısının değiştirilmesi de hedefler arasında. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:42
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:11
|Yatsı
|19:29