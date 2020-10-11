Mavinin Çocukları Engelsiz Öğreniyor Projesi’ne onay

Onaylanan projenin protokolünü Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak ve Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen imzalandı. Proje kapsamında; otizmli çocukların ve ailelerinin psikolojik, fiziksel ve sosyal olarak gelişimlerine katkı sunulması amaçlanırken, proje ile dernekte çocukların eğitim alırken ebeveynlerinin de çeşitli etkinliklerle rehabilite olması ve hayat standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca yapılacak eğitim ve etkinliklerle toplumda farkındalık oluşturulması ve engelin hiçbir zaman engel olmadığının bilincine varılması, toplumda engelli bireylere bakış açısının değiştirilmesi de hedefler arasında. (Haber Merkezi)