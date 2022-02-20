“Mavinin Çocukları Engelsiz Öğreniyor” proje kapanışı yapıldı

Otizm Gönüllüleri Derneği Çorum Şubesi’nde geçtiğimiz Cuma akşamı düzenlenen etkinliğe AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kadriye Taşdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiral, Çorum Otizm Gönüllüler Derneği Başkanı Emine Çelen ile çok sayıda davetli katıldı.



Törende konuşan Emine Çelen, otizmli çocukların ve ailelerinin psikolojik, fiziksel ve sosyal olarak gelişimlerine katkı sunulması amaçlanan proje ile dernekteki çocukların eğitim aldığını, ailelerinin ise çeşitli etkinliklerle rehabilite olarak hayat standartlarının yükseltilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Bu kapsamda düzenlenen “Otizmde Ergenlik ve Cinsel Gelişim”, “Problem Davranışla Baş Etme Teknikleri”, “Otizmli Çocuklarda Dengeli Beslenme”, “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Davranışsal Yaklaşım Biçimleri”, “Hijyen”, “Manevi Terapi”, “Hipoterapi” gibi eğitimler verilerek yüzme kursu, ilahi grubu, El Sanatları (Ahşap, Ebru Sanatı, Kokulu Taş, Seramik), Ritim kursları düzenlendiğini de belirten Çelen, faaliyetlerde 50 çocuk ve ailesine ulaşıldığını vurguladı.



Otizm konusunda Çorum genelinde bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturulduğunu da anlatan Çelen 16 ay süren projede emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da yaptığı konuşmada; gerek eğitimde yapılan reformlarla gerekse sağlanan fırsat eşitliğiyle okullaşma ve okuma oranının hatırı sayılır şekilde arttığını, bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile yapılan projelerin sayısız insanın hayatını mucizevi şekilde değiştirdiğini bizzat gördüklerini vurguladı.

Proje kapsamında düzenlenen kurslarda yapılan eserlerden oluşan serginin açıldığı ve projeye katkı sağlayanlara teşekkür belgelerinin dağıtıldığı programda misafirlere müzik ziyafeti de sunuldu.

(Ömür SOYTEMİZ)

