Mavi Vatan Mitingi yarın

Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıldönümü kapsamında düzenlenen programla ilgili bilgi veren TGB İl Temsilcisi Muhammed Yasir Aztepe, etkinliğe katılmak isteyenlere yönelik Çorum’dan araç kaldırılacağını söyledi.

Anti emperyalist ve anti Amerikan bir çizgide faaliyet gösteren TGB’nin her siyasi görüşten gençlere kapısının açık olduğunu, kendini vatansever Atatürkçü ve milliyetçi gören herkesi TGB’ye davet ettiklerini belirten Aztepe, Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerle Çanakkale’de buluşacaklarını, oradaki tarihi alanların ve şehitliğin ziyaret edileceğini, katılmak isteyenlerin Çorum TGB İnstagram adresi üzerinden kendilerine ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)