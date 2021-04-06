MAVİ UMUTLAR’da “Çelen” güven tazeledi

Çorum Mavi Umutlar Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri ilk genel kurulunu Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım denetiminde gerçekleştirdi. Derneğin geçici yönetimi ilk kongrede kalıcı hale geldi. Kooperatif Başkanı Emine Çelen de Başkan olarak güven tazeledi.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği ve Mavi Umutlar Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Emine Çelen, geçtiğimiz Temmuz ayında kuruluşunu tamamlayan kooperatifin amacının engelli çocuğu olan ya da vasfı olmadığı için iş bulmakta zorlanan kadınların istihdamını sağlamak olarak açıkladı.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği içinde kurulan kooperatif gelirleri ile otizmli çocuklara sosyal gelişim eğitimleri vermeyi amaçladıklarını da belirten Çelen, bu oluşumun diğer illere de örnek olduğunu ve tüm Çorumluların desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

