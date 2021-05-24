“Mavi Ocak” kır düğünlerine hazır
Sungurlu'nun ilk ve tek kır düğün salonu olarak hizmet hayatına başlayan Mavi Ocak Kır Düğün Salonları yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak yoğun talebi karşılamak üzere rezervasyon alamaya başladı.
Güncel 24.05.2021, 22:07
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Geçtiğimiz yıllarda hizmet vermeye başlayan Mavi Ocak Kır Düğün Salonları, her dönem sektörde en gözde mekan olarak ilçe halının taktirini toplayarak yoluna devam etti. Mavi Ocak pandemi döneminde de verdiği hizmetle beğeni kazandı.
Etkin ve pozitif hizmet sunan profesyonel ve güler yüzlü bir ekiple halkın yanında olduklarını söyleyen işletme sahibi Mehmet Akif Abanuzoğlu, 1 Haziran’dan sonra başlayacağına inandıkları 2021 yaz sezonu için tüm hazırlıklarının tamam olduğunu ve rezervasyon alamaya başladıklarını söyledi.
“Haber Merkezi”
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