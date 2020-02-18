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Matlaşan farlara yenileme bakımı

Çorum Far Bakım Merkezi, Ulukavak Mahallesi Akpınar 1. Cadde No: 26 (Selimiye Cami arkası) adresinde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Matlaşan farlara yenileme bakımı

Çorum Far Bakım Merkezi, Ulukavak Mahallesi Akpınar 1. Cadde No: 26 (Selimiye Cami arkası) adresinde düzenlenen törenle hizmete girdi.

18 Şubat 2020 Salı 22:06
Matlaşan farlara yenileme bakımı

Selami Usta’nın sahibi olduğu Far Bakım Merkezi’nin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Verilecek hizmetler konusunda bilgi veren Selami Usta, otomobil farlarının zamanla güneş ya da hava şartlarına bağlı olarak şeffaflığını yitirdiğini ve gece aydınlatmanın giderek kötüleştiğini belirterek, sararmış ya da matlatmış farları içten ve dıştan temizleyerek sıfıra yakın hale getirdiklerini ifade etti. Temizliğin yapılmasının ardından aydınlatmanın daha iyi olması nedeniyle gece görüşün de daha iyi hale geldiğini anlatan Selami Usta, far bakımı konusunda açılan Çorum’daki ilk işletme olduklarını belirtti.

(Erkan BAYATLI)

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