“Matematik”te dünya ikincisi olarak Çorum’u gururlandırdı

Bora İmren’le ilgili haberi, ÇEKVA Antalya Şube Başkanı Kemal Koçak, sosyal medya hesabından duyurdu.

Koçak, dünya ikincisi Bora İmren’in, Çorum’un Kalecikkaya köyünden, Ankara’da ikamet eden Abidin Özkan’ın torunu olduğunu belirterek, Bora’nın annesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin İmren’in “Sevgililer Günü’nde bize en güzel hediyeyi verdin” şeklindeki mesajını paylaştı.

(Haber Merkezi)

