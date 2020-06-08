Matematik Bölümüne öğrenci alınacak
Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Matematik Bölümüne 2020-2021 akademik yılından itibaren öğrenci alınacak.
Güncel 08.06.2020, 19:04
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Üniversiteden yapılan açıklamada, matematik programına öğrenci alınması yönündeki teklifinin, Yükseköğretim Genel Kurulunca uygun bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, YÖK kararıyla HİTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünün 40 öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.
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