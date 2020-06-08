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Matematik Bölümüne öğrenci alınacak

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Matematik Bölümüne 2020-2021 akademik yılından itibaren öğrenci alınacak.

Güncel 08.06.2020, 19:04
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Matematik Bölümüne öğrenci alınacak

Üniversiteden yapılan açıklamada, matematik programına öğrenci alınması yönündeki teklifinin, Yükseköğretim Genel Kurulunca uygun bulunduğu belirtildi. 

Açıklamada, YÖK kararıyla HİTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünün 40 öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacağı bildirildi. 

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