Matematik bölümüne öğrenci alımına onay

Hitit Üniversitesi Matematik Bölümü’ne yeniden öğrenci alınması yönündeki teklif, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun bulundu. Böylelikle 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünün 40 öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamasının planlandığı açıklandı.

HİTÜ tarafından yapılan açıklamada bu bölüm sayesinde ihtisas alanı olarak belirlenen Makine ve imalat teknolojileri alanına büyük katkılarda bulunulmasının öngörüldüğü bildirildi.

Yapılan açıklamada “Teknolojik gelişmelerle birlikte Mühendislik, Tıp, Sosyal Bilimler, Psikoloji, Biyoloji, Ekonomi ve daha birçok alanda matematik bilgisine ve matematikçiye duyulan ihtiyaç dikkate alınarak açılan Matematik Bölümü'nün, üniversitemizde özellikle Mühendislik Fakültesi ile yapılabilecek çift anadal ve yandal işbirlikleri sayesinde, ihtisaslaşma alanımız olan makine ve imalat teknolojileri alanına katkıda bulunması öngörülüyor. Fen Edebiyat Fakültemizde 2020 yılında 40 öğrenci alacak olan Matematik Bölümümüz ile aktif bölüm sayımız 7’ye yükselmiş oldu” denildi.

(Haber Merkezi)