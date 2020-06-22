Matbaacılığa adanmış bir ömür

Çocukluktan başlayarak ömrü boyunca çalışmış insanlar, yaş 85 de dese, çalışmadan duramazlar. Ama ah!.. O hastalıklar yok mu?

Çorum’da “matbaacı” denilince ilk akla gelen isimlerden olan Nizamettin Oktay’ın da, işi bırakacağı yoktu, ama böbrek yetmezliği geldi çattı.

1973 yılında kurduğu, Mehmet Yolyapar’ın isim babası olduğu İstem Basımevi’ni kapattı, diyalizle yaşamını sürdürmeye çalışmaktan başka şeyle uğraşamaz oldu.

Ve önceki gün bir sosyal medya mesajı:

“22 Haziran 2020’de radyoterapiye başlıyorum.”

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Arkadaşları arasında “Muhtar” diye anılan, kısaca “Nizam Usta” denilen Nizamettin Oktay’a şifa dileklerimizi iletirken, “onurlu” meslek yaşamına şöyle bir pencere açalım istedik.

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