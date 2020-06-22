Matbaacılığa adanmış bir ömür
Yaş 75, yolun dörtte üçü eder. Daha çok yol var yürünecek…
Güncel 22.06.2020, 01:00
31
Çocukluktan başlayarak ömrü boyunca çalışmış insanlar, yaş 85 de dese, çalışmadan duramazlar. Ama ah!.. O hastalıklar yok mu?
Çorum’da “matbaacı” denilince ilk akla gelen isimlerden olan Nizamettin Oktay’ın da, işi bırakacağı yoktu, ama böbrek yetmezliği geldi çattı.
1973 yılında kurduğu, Mehmet Yolyapar’ın isim babası olduğu İstem Basımevi’ni kapattı, diyalizle yaşamını sürdürmeye çalışmaktan başka şeyle uğraşamaz oldu.
Ve önceki gün bir sosyal medya mesajı:
“22 Haziran 2020’de radyoterapiye başlıyorum.”
*
Arkadaşları arasında “Muhtar” diye anılan, kısaca “Nizam Usta” denilen Nizamettin Oktay’a şifa dileklerimizi iletirken, “onurlu” meslek yaşamına şöyle bir pencere açalım istedik.
YARIN GAZETENİZDE
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
18°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Haziran 2020
|İmsak
|03:04
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:46
|Akşam
|20:21
|Yatsı
|22:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|27
|56
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|28
|47
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Gaziantep FK
|28
|34
|10. Antalyaspor
|27
|33
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|27
|28
|16. Konyaspor
|28
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Altay
|29
|46
|4. Bursaspor
|29
|46
|5. Adana Demirspor
|28
|45
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Ümraniye
|29
|41
|9. Giresunspor
|28
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|28
|34
|14. Altınordu
|29
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|83
|2. Man City
|29
|60
|3. Leicester City
|30
|54
|4. Chelsea
|30
|51
|5. M. United
|30
|46
|6. Wolverhampton
|30
|46
|7. Sheffield United
|30
|44
|8. Tottenham
|30
|42
|9. Crystal Palace
|30
|42
|10. Arsenal
|30
|40
|11. Burnley
|29
|39
|12. Everton
|30
|38
|13. Newcastle
|30
|38
|14. Southampton
|30
|37
|15. Brighton
|30
|32
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|30
|27
|18. Bournemouth
|30
|27
|19. Aston Villa
|30
|26
|20. Norwich City
|30
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|65
|2. Barcelona
|30
|65
|3. Atletico Madrid
|30
|52
|4. Sevilla
|30
|52
|5. Getafe
|30
|48
|6. Real Sociedad
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|47
|8. Valencia
|30
|46
|9. Athletic Bilbao
|30
|42
|10. Granada
|30
|42
|11. Levante
|30
|38
|12. Osasuna
|30
|35
|13. Deportivo Alaves
|30
|35
|14. Real Betis
|30
|34
|15. Real Valladolid
|30
|33
|16. Celta de Vigo
|30
|30
|17. Eibar
|30
|29
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Leganés
|30
|24
|20. Espanyol
|30
|24