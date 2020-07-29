Matbaacı Nizamettin Oktay’ı toprağa verdik

Uzun süreden beri böbrek yetmezliği çeken ve geçtiğimiz Haziran ayında radyoterapi gören Nizamettin Oktay, önceki gün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Nizamettin Oktay’ın sabah saat 08.30 sıralarında duran kalbi yoğun müdahale ile çalıştırıldı, ancak kurtarılamadı.

Merhume Zahide ve merhum Mustafa Oktay’ın oğulları, Vahide Oktay’ın eşi, Özgül Yılmazer, resim öğretmeni-sanatçı Mustafa Oktay ve Neşe Soyel’in babaları, Levent Yılmazer, Tülay Oktay ve Vural Soyel’in kayınpederleri, Secaattin Oktay’ın ağabeyi olan Nizamettin Oktay’ın cenazesi, dün ikindi namazından sonra Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP eski İl Başkanları Hasan Suvacı, Cengiz Atlas, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, ailesi, yakınları ve sevenleri katılarak son görevlerini yerine getirdiler.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)