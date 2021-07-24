Matbaacı Fatih Gedik kayınpederini kaybetti
Besmat Matbaacılık Sahibi Fatih Gedik’in kayınpederi, oto yedek parçacı Vahit Demircan (72), çoklu organ yetmezliği nedeniyle 12 günden beri yoğun bakımda tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün sabaha karşı saat 03.00’te hayatını kaybetti.
Güncel 24.07.2021, 13:03
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Kırkdilim köyünden Fevzi, Necmi ve İbrahim Demircan’ın kardeşleri, Azize Demircan’ın eşi, Uğur Demircan, Yasemin Gedik ve Fatma Çapa’nın babaları olan Vahit Demircan’ın cenazesi, dün ikindi namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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