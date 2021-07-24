Matbaacı Fatih Gedik kayınpederini kaybetti 

Kırkdilim köyünden Fevzi, Necmi ve İbrahim Demircan’ın kardeşleri, Azize Demircan’ın eşi, Uğur Demircan, Yasemin Gedik ve Fatma Çapa’nın babaları olan Vahit Demircan’ın cenazesi, dün ikindi namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

