“Masumlar Apartmanı” reyting rekorları kırıyor

Gülseren Kavas Budayıcıoğlu, İskilip’in köklü bir ailesinden geliyor. Prof. Dr. Kemal Türköz ve Hasan-Sema Kısar’ın teyzelerinin kızı. Ailesi İskilip’ten Ankara’ya taşındığı için, doğum yeri Ankara. TED Koleji ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını Hacettepe’den aldı. Geçmişte, dizi olarak ekranlara gelmiş “İstanbullu Gelin”in, “Madalyonun İçi”, “Bir Psikiyatrın Not Defterinden”, “Hayata Dön”, “Camdakı Kız” gibi kitapların da yazarı…