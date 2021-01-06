“Masumlar Apartmanı” reyting rekorları kırıyor
TRT 1’de yayınlanan ve reyting rekorları kıran “Masumlar Apartmanı” dizisi, İskilip kökenli psikiyatri uzmanı Gülseren Kavas Budayıcıoğlu’nun eserinden uyarlandı. Üstelik, hemşehrimiz Budayıcıoğlu’nun diğer eserleri de ses getiriyor: “Doğduğun Ev Kaderindir” ve “Kırmızı Oda”…
Güncel 06.01.2021, 23:14
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Gülseren Kavas Budayıcıoğlu, İskilip’in köklü bir ailesinden geliyor. Prof. Dr. Kemal Türköz ve Hasan-Sema Kısar’ın teyzelerinin kızı. Ailesi İskilip’ten Ankara’ya taşındığı için, doğum yeri Ankara. TED Koleji ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Uzmanlığını Hacettepe’den aldı. Geçmişte, dizi olarak ekranlara gelmiş “İstanbullu Gelin”in, “Madalyonun İçi”, “Bir Psikiyatrın Not Defterinden”, “Hayata Dön”, “Camdakı Kız” gibi kitapların da yazarı…
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