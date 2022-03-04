Maskeyi atan da var, takmayı sürdüren de

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı. Önceki gün alınan yeni kararlarla, açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Çorum’un en kalabalık noktalarından Gazi Caddesi'nde bazı vatandaşlar maske takmazken, bazılarının ise maske takmaya devam ettiği görüldü. Peki, açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılmasına Çorumlular ne dedi.

İşte aldığımız bazı cevaplar;

Sağlığı için maske takmaya devam ettiğini söyleyen bir vatandaş, “Valla ben gördüğünüz gibi açık alanda da maske takmaya devam ediyorum. Ama başkasına karışmam. Yasak kalktı, zorunda değiliz ama ben sağlığım için takıyorum. Herkes kendini koruyacak, her şeyi devletten beklemeyeceksin, herkes sağlığını düşünecek” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı kararlardan sonra açık alanda maske takmayı bıraktığını belirten bir vatandaş, “Biz de uyduk kararlara. Kapalı alanlarda maske takmaya devam ediyoruz. Şu anda açık alanda ve kalabalıkta olmadığımız için maskesiz devam diyoruz. Olması gereken de buydu. Zaten çoğumuz aşımızı olduk. Bununla alakalı yapılması gereken tek şey sosyal mesafe kurallarına uymak” diye konuştu.



Bir vatandaş, “Tedbiri al takdire karışma diye bir atasözü var. Ben tedbirimi alayım da… Zaten maskeyi devlet yasak etti diye takmıyoruz. Biz bunu sağlığımız için takıyoruz. Takmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.



Maske yasağı olduğunda bile maske takmadığını bildiren bir vatandaş, “Ben aşılarımı oldum. Hastalıktan da korkmuyorum. Maskenin koruduğuna da inanmıyorum” şeklinde konuştu.

Çorum’un son 3 haftadır vaka sayısı en çok artan ilk 10 il arasında olduğunu hatırlatan bir vatandaş, “Hakkımızda hayırlısı olsun her şeyin ancak bence bu kararlar için erkendi” dedi.

Bilim Kurulu’nun aldığı kararların yerinde olduğunu vurgulayan bir vatandaş şunları söyledi: “Güzel bir karar bence olması gerekiyordu. Açık alanda maskelerin zorunlu olmaması geç bile kalınmış bir karar” diye konuştu.



Maske takmanın sağlığımız için daha iyi olduğunu dile getiren bir vatandaş şöyle devam etti: “Aslında maske taksak daha güzel ama ihmalkarlık yapıyoruz. Ben de haberleri dinledikten sonra bugün açık alanda maske takmayı bıraktım. Toplum içinde kahve, çay ocağı gibi yerlerde takmaya devam ediyorum.”



Açık alanda olmasına rağmen tedbir amaçlı maske takmaya devam ettiğini söyleyen bir vatandaş, “Yasak kalktı ama bizler maske takmaya alıştık, herhangi bir zorluk yaşamıyoruz. Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Her şey sağlığımız için, önemli olan sağlık. İnşallah bu hastalıktan da kurtuluruz” ifadesini kullandı.

Açık alanlarda maske yasağının kaldırılması kararını desteklediğini belirten bir vatandaş, “Kapalı alanlarda tedbir almaya devam edeceğiz. Sağlık Bakanı’nın açıkladığı kararları destekliyorum. Hepsi yerinde” dedi.



77 yaşında olduğunu ve kendini çok sağlıklı hissettiğini kaydeden bir vatandaş, “Ben 3 aşımı da oldum. Maske takmaya devam ediyorum. Tedbirleri elden bırakmamak gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.