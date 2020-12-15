Maskesiz yakalandı, 'Yapmayın kurban olayım, Allah için yazmayın' dedi

ÇORUM’da artan koronavirüs vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında en işlek caddelerde denetimler sürüyor. Ekiplere parkta maskesiz yakalanan bir kişi, "Yapmayın kurban olayım, Allah için yazmayın" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde koronavirüs denetimlerini sıklaştırdı. Gazi Caddesi Hürriyet Parkında uygulama yapan polis ekipleri maske takmayan, sigara içen ve 65 yaş üstü sokağa çıkan çok sayıda kişiyi tespit etti. Parkta maskesiz polise yakalanan bir kişi rahatsızlığı nedeniyle bir dakikalığına parka geldiğini belirterek “Telefonla konuşurken maskemi çıkardım. Şimdi siz bana cezamı yazacaksınız” dedi. Polis memuru ise “Maskesiz oturuyorsun bu yüzden de size ceza yazacağız” cevabını verdi. Bunun üzerine yaşlı adam “Yapmayın kurban olayım, Allah için yazmayın. Bakın tüm herkesi bırakıp bana ceza yazıyorsunuz. Bakın herkesin maskesi yok. Gözün görüyor mu? Onları, sizi görünce maskelerini düzelttiler. Şurada bunaldım bir dakika oturmak istedim. Eğer vicdanın varsa ceza yazmazsın memur bey” dedi. Polis, maske kuralını ihlal eden adama ceza yazdı.

Denetimlerde kimliksiz dışarıya çıkan ve parkta sigara içerken yakalanan bir başka yaşlı adam ise kimliğinin yanında olmadığını söyledi. 80 yaşında olduğunu söyleyen yaşlı adama polis memuru "3 suçun var. Hem 65 yaş üstüsün, hem maske takmıyorsun hem de sigara içiyorsun, gel amca seni karakola götüreceğiz ve kimlik tespiti yapacağız” dedi. Yaşlı adam ise polislere "Özür dilerim bir kez ceza yazmayın" dedi. Yaşlı adam karakola götürüldü.