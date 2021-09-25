Maskesiz vatandaşlar birbiri ardına bahanelerini sıraladı

Çorum’da haftalık vaka sayısı 100 bin 207’den 100 binde 300’e yükselmesiyle birlikte Çorum İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, Kentin en kalabalık noktası olan Gazi Caddesi´nde denetim gerçekleştirdi.

Maske takmayan ya da doğru kullanmayanları uyardı. Maskesiz dolaşanlar, polisi görünce maskelerini takarken, sigara elinde maskesiz bir şekilde caddede yürürken karşısında polisi gören bir kişi ise panikle ne yapacağını şaşırıp elindeki sigarayı avuç içinde saklamaya çalıştı. Neden maskesiz dolaşıyorsunuz sorusuna ise “Ben yine takıyorum, hiç maske takmayanlar var” İki kere Aşı olduğum için `Maskeyi evde bıraktım” Maskem vardı düşürdüm” Maske takma yasası ne zaman çıktı, bu uygulama ne zamandan beri var” “Şimdi arkadaşımla yemek yedik dışarıya çıktık ve birbirimize iki metre mesafede açık havada yürüyoruz. “ diye bahanelerini sıraladı. Bazı kişiler ise polisi görünce yolunu değiştirmeye çalıştı. Polis ekipleri maskesi olmayanlara maske verirken, sık sık vatandaşlara maske takmaları hususunda uyarılar yapıldı.

(Yusuf ÇINAR)