Maskesiz korkusuzca dolaşıyorlar!

En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

Normalleşmeye rağmen maske kullanma zorunluluğu devam ediyor. Uzmanlar, aşı yaptıran kişilerin de özellikle Delta varyantı nedeniyle maske kullanmaya devam etmesi gerektiğine işaret ediyor.

VALİ UYARMIŞTI!

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de geçtiğimiz günlerde vatandaşları “Lütfen maskeleri kolumuza değil burnumuzu da örtecek şekilde ağzımıza takalım. Yakın temastan kaçınalım. Koronavirüs tedbirlerine uymak suretiyle hem kendi sağlığımızı hem de toplumun sağlığını en ileri düzeyde korumaya dikkat edelim.” diye uyarmıştı.

Ancak, bazı vatandaşların cadde ve sokaklarda kurallara uymadığı, sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı ve maske takmadıkları görüldü.



