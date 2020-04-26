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“Maskeler eczaneden alınabilir”

Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler, vatandaşların Çorum’da da eczanelerden maske temin etmeye başladığını açıkladı.

26 Nisan 2020 Pazar 18:27
“Maskeler eczaneden alınabilir”

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covıd-19) pandemisi ile mücadelede, kesintisiz ilaç hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunarak günlerdir fedakârca büyük çaba sarf ettiklerini hatırlatan Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler, bu süreçte, birinci basamak sağlık sunucusu olarak halk sağlığını korumak adına, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı görüşmeler sonucunda halka ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenilir şekilde eczanelerden yapılması kararı alındığını da dile getirdi.

Oda Başkanı Güler, Sağlık Bakanlığı tarafından, ilk olarak İstanbul ve Ankara’da dağıtımına başlanan maskelerin 24 Nisan 2020 tarihi itibari ile de Çorum merkez ve ilçe eczanelerine dağıtılmak üzere ilaç dağıtım depolarına iletildiğini de belirterek “Vatandaşlarımızın cep telefonlarına gelen şifreler ile 10 gün için kişi başına 5 adet maske olmak üzere verilecektir. Şifre iletilmemiş olan vatandaşlarımızın ise Baba Adı – T.C. No’su ve doğum yılını belirttikleri takdirde maskesini yine eczanelerimizden temin edebilecektirler” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ) İbrahim Aşgın, satranç turnuvasında dereceye girenlerin ödüllerini evlerine kargo ile göndereceklerini söyledi. Her üç kategoride de dereceye giren ilk dört kişiye madalya, ilk 10 kişiye de leblebi ve maske göndereceklerini vurgulayan Başkan Aşgın, “Çorum sporun merkezi olmaya devam edecek” diye konuştu.

(Ömür SOYTEMİZ)

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