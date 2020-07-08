Maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı
ÇORUM’da polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.
Güncel 08.07.2020, 15:48
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Denetimler sırasında bir sürücüye maske takmadığı için ceza kesilirken, sürücü kesilen cezaya tepki gösterdi.
Kentte polis ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Denetimlerde polis ekiplerince durdurulan otomobildeki maskesiz sürücüye maske kuralı ihlalinden 900 TL para cezası kesildi. Sürücü ise ‘Maskemi evde bıraktım, aracımda tek ben varım’ diyerek cezaya itiraz etti. Bahabey Caddesi’ndeki denetimlerde de ‘maskem yok’ diyen bir çocuğa polis memuru maske alıp hediye etti. Maskesini takan çocuk polislere teşekkür etti.
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