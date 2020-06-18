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Maske takmayana 900 tl ceza verilecek

Çorum’da koronavirüs salgınını önlemek amacıyla denetimler artırılıyor. Çorum Valiliği’nin aldığı karar gereği maske kullanım kurallarına uymayan kişilere 900 TL’lik idari para cezası uygulanacak.

Güncel 18.06.2020, 21:52
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Maske takmayana 900 tl ceza verilecek

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada; “İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, vaka sayısının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması amacıyla maske kullanımına yönelik denetimler artırılacak olup, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanacaktır” denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Koranavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımı da son derece önem taşımaktadır. Bu açıdan maske takma konusunda yeterli alışkanlığa sahip olmayan kişiler ile toplumun maske kullanımı konusunda istenilen seviyeye gelebilmesi için denetimler zorunlu hale gelmektedir.

İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, vaka sayısının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması amacıyla maske kullanımına yönelik denetimler artırılacak olup, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanacaktır.”

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