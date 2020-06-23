Maske takmak sokakta da zorunlu

Maske takılması durumunda virüsten daha rahat korunacağını söyleyen Vali Çiftçi, “Son günlerdeki vaka sayılarını göz önüne alarak hem maske hem sosyal mesafeye uymak ve korunmak için böyle bir karar aldık ve sokağa maske takmadan çıkılmayacak. Kurallara uymayanlara ise 900 lira para cezası verilecek” dedi.

Bilim adamlarının ifadelerine göre korona virüsten korunabilmek için maske takılması durumunda yüzde 86 koruma sağlandığını belirten Çiftçi, “Eğer maske takmaz da sosyal mesafe kuralına uyarsanız bunun sağladığı fayda yüzde 82. Eğer hem maske takar hem de sosyal mesafe kuralına uyarsanız koruma onanı yüzde 97’ye çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Son günlerdeki vaka sayılarını göz önüne alarak hem maske hem sosyal mesafeye uymak ve korunmak için sokaklar ve caddelerde de maske zorunluluğu getirildiğini kaydeden Çiftçi, sokağa maske takmadan çıkılmayacağını dile getirerek, kurallara uymayanlara 900 lira para cezası verileceğini bildirdi.

(Haber Merkezi)