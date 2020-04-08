“Maske krizinin sorumlusu eczacılarımız değildir”

Tahtasız, maskelerin fahiş fiyatlarla satılmasının sorumlusunun eczacılar olmadığını belirterek, halka ilaç temini ve sağlık danışmanlığı konusunda yardımcı olan eczacıların hak etmediği bir suçlamayla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Tahtasız, korona virüs salgını nedeniyle halkın maske ihtiyacının arttığını, çeşitli kurum ve kuruluşların maske dikim faaliyetlerine ağırlık vererek piyasaya maske sürmeye başladığını, ancak bu süreçte Cumhurbaşkanlığı tarafından maske satışının tamamen yasaklandığını bildirerek, halkın eline henüz maske ulaşmadan, henüz yeterince maske temin edilmeden bu sınırlandırmanın getirilmesinin hem eczacıyı, hem de halkı zor durumda bıraktığını kaydetti.

Devletin halka ücretsiz maske dağıtımın son derece yerinde olduğunu, bu uygulamayı desteklediklerini vurgulayan Tahtasız, “Ancak verilen internet sitesi kilitlenmiş, halk henüz maske siparişi verememiştir. PTT’nin bu siparişleri nasıl, ne zaman ve hangi kadroyla yerine ulaştıracağı da belirsizdir. İnsanlarımızın büyük bir kısmı internet kullanmayı, online üzerinden sipariş vermeyi bilmemektedir. İnsanlarımızın birçoğu henüz e-devlet kullanmaya başlamamıştır. Hal böyle iken hem halkı maskesiz sokağa çıkmamaya davet etmek, hem birçok yerde maskesiz dolaşmayı, seyahat etmeyi yasaklamak, hem de halkın elinde maske yokken satış yapmayı yasaklamak büyük bir krize neden olmuştur” dedi.

“ECZACILAR BİLİM İNSANIDIR, ONLARI MASKE ÜZERİNDEN SUÇLAMAK YERSİZDİR”

Tahtasız, “Eczacılar bu ülkenin bilim insanlarıdır. Eczacıların birincil görevi hastalara maske dağıtmak ya da satmak değil ilaç danışmanlığı yapmaktır. Bir eczacı tedavinin her aşamasında yer alan ilacın temini, sunumu, rehabilitasyon gibi pek çok noktada hastaya destek olan ve analitik düşünen ilaç danışmanıdır” dedi.

Maskelerin fahiş fiyatlarla satılmasının sorumlusunun eczacı olmadığına vurgu yapan Tahtasız, “Sürecin ilk başında maske üreticilerinin ve stokçuların piyasaya maske sürmemesi ve fahiş fiyatlar uygulaması sorunun büyümesine yol açmıştır. Ayrıca eczanelerde satılması gereken maskeler, ilgisi-alakası olmayan birçok işyerinde satılmaya başlanmıştır. Maske satışına yasak getirildi ancak halkın elinde de maske yok” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Tahtasız ayrıca halkın ihtiyacını karşılamak için daha önce üretici firmalardan maske temin eden medikalcilerin ve tedarikçi firmaların da sorunlarının çözülmesini, ellerindeki maskelerin devlet tarafından satın alınmasını istedi.

Tahtasız, sosyal medyada eczacıların emeğini göz ardı edecek ve sosyal motivasyonu düşürecek tüm söylemlerden uzak durulması gerektiğinin de altını çizdi. (Haber Merkezi)