Maske içerisinde uyuşturucu madde

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek yaya olarak dolaşan bir şahıs, polis ekipleri tarafından durdurularak sorgulandı.

Yapılan üst arasında ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Daha sonra polis ekiplerinin yüz maskesinde bir şekil bozukluğu fark etmesi üzerine maske çıkarılıp incelendi. Polis ekipleri, maske içerisine gizlenmiş esrar maddesi ele geçirdi.

Şahıs hakkında ise hem idari, hem de adli işlem başlatıldı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgiler verildi:

“Çorum İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkemiz genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sırasında, sokağa çıkma yasağına uymayarak yaya olarak dolaşan 1 şüpheli şahıs durdurulmuş, yapılan üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamış, ekiplerimizin dikkatli ve titiz çalışması sonrasında yüz maskesinde şekil bozukluğu görülmesi üzerine maske çıkarıldığında 1 fişek halinde esrar maddesi ele geçirilmiştir.

Şahıs hakkında hem idari, hem de adli işlem başlatılmıştır.

Ülkemizin geleceği gençlerimizi zehirlenme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz kararlılıkla aralıksız devam edecektir.” (Haber Merkezi)

