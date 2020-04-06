“Maske fiyatlarının artış sebebi eczacılar değil”

Çorum’da denetimler sonucunda hiç bir eczacıya cezai işlem uygulanmadığını kaydeden Güler, bu durumun kendileri için gurur verici olmakla beraber böyle bir uygulamayla karşı karşıya kalmanın da bir o kadar üzücü olduğunu söyledi.

Bu ürünlerin salgının ilk çıktığı günden başlayarak fiyatlarının artış sebeplerinin eczaneler olmadığını basında, grup toplantılarında ve denetleyici kurumlarda sürekli dile getirdiklerini kaydeden Güler, “Bizler halkımızın sağlığını, ticari beklentilerimizin önünde tutarak her türlü tedavi ve koruyucu ekipman malzemelerine, hastalarımızın kolay ulaşmaları için öz veri ile çalışmaktayız. Böylesi bir salgında en riskli çalışan sağlıkçılar olarak bu ithamları kabul etmiyoruz. Eczacılar bilim insanıdır, küçük hesaplar içinde çalışmazlar. Eczanelerimiz 1.basamak sağlık kuruluşu olarak 24 saat çalışılan halkımızın sağlığını korumak için, tedavinin ve rehabilitasyonun gerçekleştiği merkezlerdir.” (Haber Merkezi)