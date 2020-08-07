Maske duyarlılığı artıyor

Vali Mustafa Çiftçi de önceki gün son 10 günde 5 kişinin hayatını kaybettiği salgın nedeniyle halka maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları çağrısında bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca ilimizde yapılan kapsamlı denetimde vatandaşların geçen haftalara göre maske ve sosyal mesafe kuralına daha fazla dikkat etmeye başladıkları gözlenirken, aynı gün koronavirüsten bir kişinin daha hayatını kaybetmesi vatandaşın endişelerinin artmasını sağladı.

Çorum’da önceki gün itibariyle koronavirüs tedavisi gören bir hastanın hayatını kaybettiği, iki hastanın ise durumlarının ağırlaşması sonucu entübe servisine alındığı öğrenildi. Son 10 günde 5 kişinin salgından hayatını kaybettiği Çorum’da toplam ölüm sayısı ise 10’a yükseldi.

16 kişinin tedavilerinin tamamlayarak taburcu olduğu Çorum’da yeni testler sonucunda 40 kişinin daha sonucunun pozitif çıktığı, toplam pozitif vaka sayısının bin 100’e yaklaştığı, halen 437 kişinin tedavilerinin sürdüğü, bugüne kadar 16 bin 500 test yapıldığı ve bugüne kadar toplam 645 kişinin şifa bularak taburcu edildiği belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)