Masal yarışması birincileri bisikletle ödüllendirildi

Ortaokul düzeyinde 19, lise düzeyinde de 7 masalın katıldığı yarışmada ortaokullar arasında “Bitli Mercimek” masalı ile Hüseyin Koçak, liseler arasında “Köstekli Saat” masalı ile Nazlıcan Şahin birinci oldu. Koçak ve Şahin, birincilik ödülü olan bisikletlerini Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in elinden alırken, konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, sözlü kültürümüzün önemli bir unsuru olan Türk masal geleneğinin yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması, çocukların kendi kültürel değerlerini dinleyerek büyümeleri ve masal yazımının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

(Haber Merkezi)