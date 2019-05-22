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Masal yarışması birincileri bisikletle ödüllendirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Masallar Diyarı Çorum” yarışmasında “Bitli Mercimek” ve “Köstekli Saat” masalları birinci oldu.

Masal yarışması birincileri bisikletle ödüllendirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Masallar Diyarı Çorum” yarışmasında “Bitli Mercimek” ve “Köstekli Saat” masalları birinci oldu.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:47
Masal yarışması birincileri bisikletle ödüllendirildi

Ortaokul düzeyinde 19, lise düzeyinde de 7 masalın katıldığı yarışmada ortaokullar arasında “Bitli Mercimek” masalı ile Hüseyin Koçak, liseler arasında “Köstekli Saat” masalı ile Nazlıcan Şahin birinci oldu. Koçak ve Şahin, birincilik ödülü olan bisikletlerini Vali Yardımcısı Recep Yüksel’in elinden alırken, konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, sözlü kültürümüzün önemli bir unsuru olan Türk masal geleneğinin yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması, çocukların kendi kültürel değerlerini dinleyerek büyümeleri ve masal yazımının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

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