“Masada irademizi ortaya koyacağız”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Kızılcahamam’da gerçekleştirilen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın online olarak katıldığı Sağlık-Sen 6. Dönem 6. Başkanlar Kurulu Toplantısıyla ilgili yayınladığı mesajında, “Sağlık çalışanlarının sahada büyük bir mücadele verdiği, bunu herkesin çok iyi bildiğini, Sağlık çalışanlarının fedakârlığını herkesin alkışladığını, takdir ediyor. Ama bu takdir ve teşekkür sorunları çözmeye yetmediği, herkesin ama herkesin sağlık çalışanlarının emeğine saygı duyması gerektiği ifade edildi” dedi.

Sağlık-Sen’in sorunların çözümü için büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Saatcı, “Masada başta sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız olmak üzere kamu çalışanlarının emeklerinin karşılığını alması için irademizi ortaya koyacağız. Beklentilerin ve taleplerin karşılık bulması için masada mücadelemizi vereceğiz. Bizim olmazsa olmazımız, sağlık çalışanlarının ücretlerini eriten, canına tak eden, herkesin ortak sorunu döner sermaye adaletsizliğinin giderilmesi. Biz bu sistemin yeniden inşa edilmesi gerektiğini hep söylüyoruz. Kimse sağlık çalışanlarının emeğini ve alın terini görmezden gelemez. Biz bu sisteme yönelik çözüm önerimizi tüm muhataplarımızla paylaştık” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)