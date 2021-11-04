Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığına Oktay Çimen seçildi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 5.Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Oktay Çimen başkanlığa seçilirken, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Belediye Spor İşleri Müdürü Nadir Solak yönetimde yer aldı.

Ankara´da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonunda yapılan genel kurulda, Çorum’dan aralarında Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın da bulunduğu 12 delege oy kullanırken, Oktay Çimen ve Kerim Koç başkanlık için yarıştı. Kullanılan 209 oyun 111’ini alan Oktay Çimen, 5 yıl aradan sonra yeniden Masa Tenisi Federasyonu Başkanı oldu. Diğer aday Kerim Koç ise 94 oy alırken, 4 oy da geçersiz çıktı.

Oktay Çimen başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, hemşehrimiz Nadir Solak da yer aldı. Nadir Solak’ın yanı sıra yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Ahmet Yaprak, Cemil Ünlü, Selami Aktepe, Gizem Aktaş, Aylin Aksu, İsmail Hakkı Esen, Cüneyt Köse, Dergâh Mansur Alkan, Deniz Kıyak, Mustafa Akgün, Fuat Kula, Ali Mert ve Tuğrul Hazine.

Yeni yönetim, önümüzdeki günlerde görev paylaşımı yapacak.

(Hüseyin AŞKIN)

