“Mart’ta da sağlık çalışanlarına yönelik şiddette gerileme olmadı”

Gerek önceki veriler gerekse 2021 yılının ilk üç ayı verilerinin, genel itibarıyla her bir şiddet olayına birden fazla kişinin sebep olduğunu ortaya koyduğunu belirten Saatcı, “Ay boyunca, 22 saldırganın yer aldığı 16 şiddet olayı yaşandı. Bu rakamlar; Ocak ayında 45 saldırgan, 13 şiddet olayı şeklinde gerçekleşmişken, Şubat ayında 36 saldırgan 9 şiddet olayı olarak kayıtlara geçmişti. Gerek önceki veriler gerekse 2021 yılının ilk üç ayı verileri, genel itibarıyla her bir şiddet olayına birden fazla kişinin sebep olduğunu ortaya koymaktadır. Yani neredeyse her ay şiddet olaylarına sebebiyet veren kişi sayısı, yaşanan olay sayısından fazla olmaktadır. Bu da saldırıların bireysel olmadığını gözler önüne sermektedir. Dikkat çeken bir nokta da çoğu zaman saldırgan sayısının, mağdur sağlık çalışanı sayısından fazla olmasıdır. Örneğin, 45 saldırganın yer aldığı Ocak ayında, 19 sağlık çalışanı mağdur olmuştu. Şubat ayında bu oran, 36 saldırgana 13 mağdur sağlık emekçisi şeklinde gerçekleşmişti. Mart ayında bu açıdan bir değişiklik olduğunu görüyoruz; 22 saldırgan, 24 sağlık çalışanını mağdur etmiştir. Yani uzunca bir aradan sonra ilk defa Mart ayında saldırgan sayısı, mağdur sayısının gerisinde kalmıştır. Mağdurlar, önceki aylarda olduğu gibi çoğunluk itibarıyla Mart ayında da hem sözlü hem de fiili şiddet gördü. Sayısal olarak ifade etmek gerekirse, 16 şiddet olayının 13’ü hem sözlü hem fiili, 3’ü ise sözlü olarak vuku buldu. Olaylara sebep olanlar ise hiç değişmiyor. Ay boyunca yaşanan 17 şiddet olayının 7’sinde hasta yakınları, 4’ünde bizzat hastalar, 2’sinde de bizzat yöneticiler rol aldı. Geri kalan 3 şiddet olayına ise saha çalışmalarında karşılaşılan kendini bilmez kimseler sebep oldu. Saldırganların çoğunun uyguladığı şiddet, Mart ayında da ne yazık ki “yapanın yanına kar” kaldı” dedi. (Haber Merkezi)