Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Çorum Belediyesi, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle marketlerde fiyat denetimi yaptı.
Güncel 17.02.2022, 00:18
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda fiyatlarında KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesiyle ilgili açıklamasının ardından Çorum'da denetimler sıklaştırıldı.
Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerde denetim yaparak indirimin fiyatlara yansıyıp yansımadığını denetledi.
Denetimde ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller yapan zabıta ekipleri, raftan aldıkları ürünlerle kasaya giderek etiketle kasa fiyatlarını karşılaştırdı.
Denetimlerde düzenlemelere aykırı davrandığı tespit edilen işletmeler uyarıldı.
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