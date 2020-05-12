Marketler, pazar yeri ve firmalara fiyat denetimi

Ticaret Müdürlüğü tarafından Denetim Komisyonu ile ilgili yapılan açıklamada 160 market, 3 pazar yeri ve 40 firmada 267 ürün üzerinde fahiş fiyat artışı ve etiket denetimi yapıldığı bildirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan 21.04.2020 tarih ve 2020/22 numaralı kararın 5’nci maddesi ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirler (Maske, dezenfektan, sosyal mesafe vb.) kapsamında Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ve Belediye Zabıta Müdürlüğü personellerince oluşturulan komisyon kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada komisyonların 30 Nisan 2020 ile 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında 160 market ve 3 pazar yerinde denetimler gerçekleştirdiği, ayrıca 01/08/2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında ise 40 adet firmada 267 ürün üzerinde Haksız Fiyat Artışı ve Etiket denetimi yapılarak denetimlerin aralıksız devam ettirildiği de vurgulandı.

(Haber Merkezi)