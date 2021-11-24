Market deposu olarak kullanılan tarihi Veli Paşa Hanı restore edildi

Osmanlı döneminin önemli eserlerinden olan ahşap karkas yapılı Veli Paşa Hanı, kiralanarak uzun yıllar bir marketin deposu olarak kullanıldı. Çorum Belediyesi'nce hanın eski dokusuna dönüştürülmesi için 4 yıl önce restorasyon çalışması başlattı. 1000 metrekare alana sahip 21 odalı Veli Paşa Hanı'nda çalışmalar tamamlandı. Kent arşivi, konuk evi, kıraathane, yöresel yemekler restoranı, leblebi ve bakır işçiliği dükkanlarının bulunduğu han, yıl sonunda ziyarete açılacak.



TARİHİ DOKUSUNA UYGUN RESTORE EDİLDİ

Hanın tarihi dokusuna uygun bir şekilde restore edildiğini belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Şehirdeki tüm tarihi binalar büyük bir oranda bu hanla aynı rengi taşımaktadır. Biz tüm bu tarihi değeri göz önünde bulundurarak restore ediyoruz. 4 yıldır devam eden bir çalışmayla karşı karşıyayız. Artık sonuna geldik. Şehrimiz binlerce yıllık tarihi bir geçmişe sahip.

Milattan önce 1270'lerde Hititliler Kadeş Antlaşması’nı bu topraklarda imzaladı. Osmanlı, Selçuklu, Roma gibi birçok medeniyete beşiklik yapmış bir yer burası. Bu han, 19'uncu yüzyılın bütün Osmanlı mimarisini birebir yansıtması sebebiyle çok ender bir öneme sahip" dedi.



'HANDA KENT ARŞİVİ DE OLACAK'

Hanın tarihi çeşmesinden, fıskiyesine kadar her bölümün korunduğunu söyleyen Aşgın, "Adı üstünde han. Yani buraya Osmanlı dönemindeki bir otel gözüyle bakılabilir. Kim bilir kimler geldi, kimler geçti. Birçok büyüğümüzün de burada anıları var. O anılarla beraber burayı tekrar yaşatacağız. Alt katında geniş bir alanımız var ve orayı yöresel ikramların yapılacağı bir restorana çevireceğiz.

Hemen yanında bulunan alanda Osmanlı'daki kıraathane kültürünü yaşatacağız. Şehrimizin tarihi ile ilgili çok önemli dokümanları içinde bulunduran bir kent arşivi de yine bu han içerisinde olacak. Bir de konuk evi hazırlıyoruz. Tarihten bugüne gelen örnek bir Çorum evi olacak. Burada konuk olmak isteyen kişileri misafir edeceğiz. 21 tane de han odamız bulunuyor ve bu odaları da bir şehir müzesi olarak değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.