Market denetimlerinde fiyatlar normal bulundu

Ticaret İl Müdürlüğü’nün Çorum’da faaliyet gösteren marketlere yönelik haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve stokçuluk denetimleri aralıksız devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan denetimlerde market fiyatlarında aykırılık tespit edilmediği belirtildi.



Çorum Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi. “Son zamanlarda temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı iddialarının kamuoyuna yansıması üzerine, Valiliğimiz Ticaret İl Müdürlüğü denetim çalışmalarını artırmış, 24-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan denetimlerde;

- 6502 Sayılı Kanunu Fiyat Etiketi Denetimi kapsamında, 11 markette 55 farklı temel gıda ürünleri (Yağ, çay, şeker, süt ve süt ürünleri vb.) denetlenmiş olup aykırılık tespit edilmemiştir.

- 6585 Sayılı Kanunu Haksız Fiyat Artışı Denetimi kapsamında, 11 markette 22 farklı temel gıda ürünleri (Yağ, çay, şeker, süt ve süt ürünleri vb.) denetlenmiş olup aykırılık tespit edilmemiştir.

- 6585 Sayılı Kanunu Stokçuluk Denetimi kapsamında, 2 firma denetlenmiş olup aykırılık tespit edilmemiştir.

Ayrıca Sungurlu Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Sungurlu ilçesinde 30 Aralık 2021 tarihinde zabıta ekipleri ile birlikte 4 firmada 8 farklı üründe Haksız Fiyat Artışı Denetimi ve 7 firmada 78 farklı üründe fiyat etiketi denetimi yapılmış olup aykırılık tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

(Haber Merkezi)

