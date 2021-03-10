Market çalışanları, hırsızlık zanlısının yere yatırıp polise teslim etti

Olay dün saat 19.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre kentteki zincir marketin şubesinden birkaç kez hırsızlık yaptığı öne sürülen Irak uyruklu Mahmod H., yine aynı markete geldi. Hırsızlık yaptığını fark eden mağaza çalışanları şüpheliyi kapıdan çıkarken durdurmak istedi. Elinde bıçağı çevresine savuran Mahmod H., mağaza çalışanları tarafından yaka paça yakalanıp yere yatırıldı. Market çalışanları iş yeri önünde elindeki bıçağı da aldığı şüpheliyi, ihbarla gelen polislere teslim etti. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

