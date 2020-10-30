Market bir yılda üç kez soyuldu

Olay, dün akşam Kale Mahallesi Ata Sokak’ta bulunan Fatoş ve Yavuz Arslan’a ait Melis Market’te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün akşam 17.30 saatlerinde dükkana gelen küçük yaştaki iki çocuk, dükkan sahibi Yavuz Arslan’ı oyaladı. O sırada arka taraftaki raflara saklanan bir diğer çocuk ise kasaya yanaştı. Dükkan sahibinin dışarı çıkmasının ardından kasaya yönelen çocuk, kasadaki yaklaşık 2 bin TL’yi çaldı. Parayı aldıktan sonra tekrar arka raflara saklanan çocuk dükkan sahibi gelince acı biberin fiyatını öğrendikten sonra annesine sormak üzere dükkandan uzaklaştı.

Dükkan sahibi Fatoş Arslan, 2020 yılı içerisinde üçüncü defa dükkanlarının soyulduğunu belirtirken, ilk soygunda 15 bin, ikincide 500 TL ve son soygunda da 2 bin liralık zararları olduğunu, ayrıca yıllar önce bir soygun daha yaşadıklarını vurguladı.

Olayın küçük yaşta çocuklar tarafından yapıldığını belirten Arslan çifti polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını belirterek suçluların cezasını çekmesini istediklerini kaydetti.

(Haber Merkezi)