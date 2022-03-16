Markalaşma konferansı

“Global Magic Brand Danışmanlık” Kurucu Başkanı Ömer Şengüler, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, marka, algı yönetimi, dünya çapında markalaşma, satış, pazarlama ve reklam hakkında bilgiler verdi.

Toplantının sonunda TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ile TSO Akademik Danışmanı Hitit Üniversitesi İİBF Finans ve Bankacılık Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı, Ömer Şengüler’e teşekkür ederek plaket verdiler.

(Haber Merkezi)