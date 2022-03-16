Markalaşma konferansı
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çorum Kadın Girişimciler Kurulu tarafından “Adım Adım Marka Yolculuğu” konulu etkinlik düzenlendi.
Güncel 16.03.2022, 19:50
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“Global Magic Brand Danışmanlık” Kurucu Başkanı Ömer Şengüler, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, marka, algı yönetimi, dünya çapında markalaşma, satış, pazarlama ve reklam hakkında bilgiler verdi.
Toplantının sonunda TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ile TSO Akademik Danışmanı Hitit Üniversitesi İİBF Finans ve Bankacılık Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı, Ömer Şengüler’e teşekkür ederek plaket verdiler.
(Haber Merkezi)
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