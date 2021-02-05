Marka başvurusunda Çorum 39’ncu sırada

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından Erzurum için gerçekleştirilen analize göre Çorum’un 2020 yılında hem marka başvuru sayısı hem de tescilinde 39. sırada kendine yer bulduğu açıklandı.

İhlas Haber Ajansı’nın Erzurum özelinde yaptığı habere göre bu kentten 2020 yılında 359, 1995-2020 yılları kapsamında ise 3 bin 343 marka başvurusu yapıldı. Erzurum, il marka başvurusu sayısı kaydında bölge illeri içinde 2020 yılında ve 26 yıllık düzeyde Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı. Bu ilin geçen yıl başvuru yaptığı 359 markadan 164’ü tescil edildi.

Erzurum 2020 yılında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından iller sıralamasında 38’inci oldu. Marka başvuru sayısının en yüksek olduğu 40 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Mersin, Denizli, Kayseri, Muğla, Hatay, Sakarya, Manisa, Balıkesir, Eskişehir, Samsun, Aydın, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa, Çanakkale, Afyonkarahisar, Malatya, Mardin, Kütahya, Düzce, Isparta, Elazığ, Rize, Nevşehir, Ordu, Sivas, Erzurum, Çorum, Batman olarak sıralandı.

TESCİLDE ÇORUM’UN ARDINDAN 40’NCI OLDU

Erzurum 164 tescilli marka sayısıyla, ülke illeri tescil edilen marka sayısında 40’ıncı oldu. Marka tescil sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Mersin, Denizli, Kayseri, Muğla, Eskişehir, Manisa, Hatay, Balıkesir, Sakarya, Aydın, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Trabzon, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Isparta, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Düzce, Ordu, Rize, Bolu, Batman, Çorum, Erzurum olarak belirtildi.

(İHA)