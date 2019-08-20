Mardin Büyükşehir Belediyesi yeniden Vali Yaman’ emanet

Bakanlık konuyla ilgili yaptığı açıklamada haklarında terör suçlarından çeşitli kovuşturma ve soruşturmalar devam eden Adnan Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk ve Bedia Özgökçe Ertan’ın seçimin ardından da vatandaşların mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak yerine bölücü terör örgütünün amaçları, ideolojik söylemleri ve eylemlerini destekler mahiyette uygulamalara başladıkları, davranış ve söylemlerde bulundukları, belediyenin imkanlarını terör örgütünü destekleyecek şekilde yönlendirdiklerine ilişkin birçok ihbar, şikayet ve bilgi geldiği ve bu yönde yapılan tespitlerin ardından görevden uzaklaştırıldıkları dile getirildi.

Açıklamada bu kişilerin yürütülen adli/idari soruşturma/kovuşturmaların selameti için Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı, aynı Kanunun 45 ve 46’nci maddeleri uyarınca; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Çorumlu hemşehrimiz Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği de kaydedildi.

VALİ YAMAN’DAN DEĞERLENDİRME

İçişleri Bakanlığı'nca Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine yeniden atanan Çorumlu Mardin Valisi Mustafa Yaman ise yaptığı açıklamada “Eski çalışmalarımızı devam ettireceğiz, artık belediyenin kaynakları dağa aktarılmayacak” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Yaman görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Sabah saatlerinde belediyeye gelen çalışanlar arama noktalarından geçerek belediye binasına alındı. Vali Yaman saat 10.30’da Mardin Büyükşehir Belediyesi binasına geldi. Birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Yaman, beraberindekilerle birlikte makama geçti.

Belediye girişinde bir açıklama yapan Vali Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı'nın teveccühü ile göreve getirildiğini söyledi. Vali Yaman, "Eski çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bütün genç yaşlı demeden herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. Artık belediyenin kaynakları terör örgütüne aktarılmayacak, çalışmalar sürüyor” dedi.

(İHA)